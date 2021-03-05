هانى أبوريدة يحضر اجتماع تعديل قوانين كرة القدم









حضر المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن ٤ أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة ل ٤ أعضاء آخرين من الدول المؤسسة لكرة القدم وهم انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا.





ويتولى ال IFAB تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.





وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات قانون لمسة اليد وقانون التسلل، استمرار قانون التغييرات الخمسة.





وحضر الاجتماع جياني انفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسين فينجر عضو لجنة التطوير في فيفا، وكولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.



