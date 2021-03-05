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هانى أبوريدة يحضر اجتماع تعديل قوانين كرة القدم

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حضر المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن ٤ أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة ل ٤ أعضاء آخرين من الدول المؤسسة لكرة القدم وهم انجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية واسكتلندا. 

ويتولى ال IFAB تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.

وشهد الاجتماع مناقشة تعديلات قانون لمسة اليد وقانون التسلل،  استمرار قانون التغييرات الخمسة.

وحضر الاجتماع جياني انفاتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأرسين فينجر عضو لجنة التطوير في فيفا، وكولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

ويتواجد المهندس هاني أبو ريدة في موريتانيا، لحضور المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية الشباب التي ستقام غد السبت، ويستعد لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الثاني عشر من شهر مارس الجاري، ويسعى ممثل مصر إلى الحفاظ على مقعده في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا عن أفريقيا وهو ما يمنحه بالتبعية العضوية في المكتب التنفيذي للكاف.

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