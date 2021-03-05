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رئيس مجلس النواب يصل عزاء الفريق كمال عامر

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
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وصل المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى عزاء الفريق فخري كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي توفي أمس إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد أيام من تلقي العلاج، بأحد المستشفيات في القاهرة.

كما وصل العزاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وبدأت أسرة الفريق فخري، كمال عامر في تلقي العزاء بمسجد المشير طنطاوي في التجمع عقب صلاة المغرب بحضور كثيف من الشخصيات العامة.

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