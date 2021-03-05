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سيّدة لوريتو ترافق البابا فرانسيس في رحلته إلى العراق

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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بدأت اليوم زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وحسب ما ذكرت الكنيسة الكاثوليكية ببغداد ترافقه الرحلة أيقونة السيّدة العذراء مريم سيّدة لوريتو وذلك في ذكرى مائة عام على إعلان سيّدة لوريتو شفيعة قباطنة الطائرات.

وكان قد تمّ إعلان سيّدة لوريتو شفيعة كلّ قبطان طائرة منذ قرن وذلك لأنّ بازيليك السيّدة العذراء في لوريتو تحوي بيت عائلة الناصرة المقدّسة التي بحسب ما تُخبر قصّة البازيليك كانت قد حملت الملائكة هذا البيت من الناصرة في الأراضي المقدّسة ووضعتها على تلّة لوريتو في إيطاليا.

يُذكر أنّ للبابا حُبًّا كبيرًا لسيّدة لوريتو فقد وقّع الإرشاد الرسولي "ألمسيح يحيا" للشبيبة في بازيليك البيت المقدّس في لوريتو. يُذكر أيضًا أنّ طلبة السيّدة العذراء التي تُتلى مع نهاية المسبحة الورديّة هي طُلبة سيّدة لوريتو.

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