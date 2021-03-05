إيطاليا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، تسجيل 297 حالة وفاة و24 ألفا و36 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتتخطى إيطاليا حاجز 3 ملايين إصابة، وفقا لما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 99 ألفا و271 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 3 ملايين و23 ألفا و235 إصابة.