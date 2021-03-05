Advertisements
تراجع قيمة تداولات البورصة الي 17.6 مليار جنيه خلال أسبوع
الجمعة 05/مارس/2021 - 07:36 م
نيفين سمير
Advertisements
تداولات البورصة المصرية
كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع إجمالى قيمة التداول إلى 17.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.346 مليار ورقة منفذة على 239 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
تداولات الشركات المدرجة في مؤشرات البورصة
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3 مليارات جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 78.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 106.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.3 مليار جنيه بحجم تداول 3.03 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 185 ألف عملية.
Advertisements