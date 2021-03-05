تراجع قيمة تداولات البورصة الي 17.6 مليار جنيه خلال أسبوع

تداولات البورصة المصرية





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع إجمالى قيمة التداول إلى 17.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.346 مليار ورقة منفذة على 239 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





تداولات الشركات المدرجة في مؤشرات البورصة



