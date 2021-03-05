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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من الغد.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن درجة الحرارة ستتراوح غدا ما بين 23 و24 درجة، لتسجل ارتفاع جديد يومي الثلاثاء والأربعاء عن المعدل الطبيعي بنحو 5 درجات، حيث ستصل إلى 29 درجة.

وحذرت من تخفيف الملابس خلال هذا الأسبوع حيث ستعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى يوم الخميس المقبل، فضلا على أنه مازال هناك فارق بين درجة الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 10 درجات.

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