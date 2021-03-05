صلوات تجنيز المتنيح الأنبا أثناسيوس ببني مزار

أقيمت مساء اليوم بكنيسة القديس مارمرقس الرسول ببني مزار صلوات تجنيز مثلث الرحمات المتنيح الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا الذي رقد في الرب اليوم عن عمر قارب ٧٣ سنة قضى منها ٤٦ سنة في الحياة الرهبانية منها أكثر من ١٩ سنة أسقفًا.



حضر الصلوات وقدم التعزية اللواء أسامة القاضي وعدد من قيادات المحافظة والقيادات المحلية لمدينة ومركز بني مزار.



وأناب قداسة البابا تواضروس الثاني عنه نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط لتقديم التعزية والمشاركة في الصلوات. بينما شارك في الصلاة من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون والأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين والأنبا يؤانس أسقف أسيوط والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد والأنبا أرميا الأسقف العام والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، إلى جانب مجمع كهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا وبعض من الآباء الكهنة من خارج الإيبارشية والشمامسة.