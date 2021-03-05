نمو الطلب الصناعي في ألمانيا يتجاوز 1.4% خلال يناير

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءالاتحادي الألماني الصادرة اليوم ارتفاع الطلب على إنتاج قطاع التصنيع في ألمانيا خلال يناير الماضي بشكل تجاوز التوقعات، في ظل تحسن الطلب الخارجي، وفقا لـ"الالمانية".





وذكر مكتب الإحصاء أن الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.4 في المائة شهريا، بعد تراجعه بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون نمو الطلب بنسبة 0.7 في المائة.





وتراجع الطلب المحلي على إنتاج المصانع في ألمانيا بنسبة 2.6 في المائة شهريا، في حين ارتفع الطلب الخارجي بنسبة 4.2 في المائة. وارتفع الطلب من دول منطقة اليورو بنسبة 3.9 في المائة في حين ارتفع الطلب من الدول خارج منطقة اليورو بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.





ومع استبعاد الطلبيات الكبرى، ارتفع الطلب الصناعي الحقيقي بنسبة 2.8 في المائة شهريا خلال يناير الماضي.





وفي المقابل، تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 2.5 في المائة بعد تراجعه بنسبة 6.1 في المائة سنويا في ديسمبر الماضي.





وأشارت البيانات الاقتصادية إلى تراجع إجمالي حجم أعمال قطاع التصنيع خلال يناير الماضي بنسبة 1.1 في المائة شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 2 في المائة خلال ديسمبر الماضي.



