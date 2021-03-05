"الأجانب" يتجهون للبيع و"العرب" للشراء بالبورصة خلال أسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 84.2 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 %و العرب على 6.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 114.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8.7 %و سجل العرب 6.8 %و قد سجل الأجانب صافي شراء

بنحو 148.1 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 180.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة

بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.







