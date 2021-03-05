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"الأجانب" يتجهون للبيع و"العرب" للشراء بالبورصة خلال أسبوع

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن تعاملات المصريين قد إستحوذت علي نسبة 84.2 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.1 %و العرب على 6.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 114.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد
استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8.7 %و سجل العرب 6.8 %و قد سجل الأجانب صافي شراء
بنحو 148.1  مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 180.9 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة
بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 11333.86 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.34% ليغلق عند مستوى 2185.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.59% مغلقًا عند مستوى 3198.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.5% مغلقًا عند مستوى 13905.49 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1403.63 نقطة.

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