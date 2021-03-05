تعرف علي مواجهات الجولة 15 للمجموعة الاولي بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا السبت، منافسات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.



وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق نادي المدينة المنورة بالاقصر، امام فريق مركز شباب ادفو، التي يستضيفها ملعب الاول.



فيما يستضيف فريق نادي النصر للتعدين، رابع المجموعة برصيد25 نقطة، نظيره فريق نادي الهلال متزيل جدول الترتيب برصيد6 نقاط.



ويواجه فريق نادي الشبان المسلمين باسنا الذي يحتل المركز العاشر برصيد15 نقطة، نظيره فريق نادي وادي النيل الذي يحتل المركز الثامن برصيد16 نقطة.



ويستضيف فريق نادي التحرير وصيف المجموعة برصيد28 نقطة، فريق نادي جمهورية دراو صاحب المركز قبل الاخير برصيد 9 نقاط.



ويواجه فريق نادي قوص تاسع المجموعة برصيد15 نقطة، نظيره فريق نادي ابو الريش الذي يحتل المركز السابع برصيد17 نقطة.



وتختتم مواجهات الجولة بعد غدا الاحد، بمواجهة فريق مركز شباب الزهراء، سادس المجموعة برصيد 18 نقطة، نظيره فريق نادي الاقصر، ثالث المجموعة برصيد 27 نقطة.



الترتيب

1_المدينة المنورة 32نقطة

2_التحرير 28 نقطة

3_الاقصر27 نقطة

4_التعدين 25 نقطة

5_شباب ادفو 24 نقطة

6_شباب الزهراء 18 نقطة

7_ابو الريش 17 نقطة

8_وادي النيل 16 نقطة

9_نادي قوص 15 نقطة

10_شبان اسنا 15 نقطة

11_جمهورية دراو 9 نقاط

12_نادي الهلال 6 نقاط