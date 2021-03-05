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الكشف عن آخر تطورات حالة نيمار الصحية
الجمعة 05/مارس/2021 - 07:58 م
الفجر الرياضي
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رفض ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التأكيد بشأن جاهزية نيمار جونيور، لمواجهة برشلونة، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال مدرب باريس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نيمار لن يكون في قائمة الفريق لمواجهة بريست، غدًا السبت في بطولة الكأس".
وتابع: "لكننا سعداء بتطور حالته، سنرى خلال الأيام المقبلة إذا كان يمكنه أن يكون في القائمة لمواجهة برشلونة".
ويغيب اللاعب البرازيلي عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كان بكأس فرنسا، يوم 10 فبراير الماضي، وتخلف نيمار عن مباراة الذهاب التي انتهت بفوز البي إس جي بنتيجة 4-1 في كامب نو يوم 16 فبراير الماضي.
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