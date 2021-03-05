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عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن حقيقة التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد محمد فرج عامر رئيس النادي، أن الأهلي طلب التعاقد مع الهاني سليمان حارس مرمى الفريق، لتدعيم مركز حراسته بالموسم الجديد.

ونفى النادي الأهلي، حقيقة ما تردد حول التوقيع مع اللاعب أو طلب ضمه، خاصةً أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في مركز حراسة المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء غدٍ السبت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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