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سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكرم توفيق لاعب الوسط من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام فيتا كلوب الكونغولي.

ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي بأن السبب وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة الفريق الأحمر جاء بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم.

وأضاف المصدر بأن اللاعب تعرض للإصابة بكدمة في كاحل القدم خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر وتم استبعاده من قائمة المباراة.

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