الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة أسوان

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم نادي بيراميدز قائمة فريقه التي ستواجه أسوان ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





ويحل بيراميدز ضيفا في السابعة من مساء السبت على أسوان باستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة ١٥ من الدوري المصري الممتاز.





وجاءت اختيارات المدير الفني على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي





خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل





خط الهجوم: محمد الجباس - دييجو رولان - محمود وادي



