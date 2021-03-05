حسام حسن: استحقينا الفوز على الانتاج الحربي





قال حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربى وسيطرنا على معظم فترات المباراة وترجمنا السيطرة إلى هدفين .





وأضاف حسن أن فريقه حقق فوزاً مستحقا وثلاث نقاط غالية بالإضافة إلى اجتياز حاجز الهزيمة الأخيرة أمام انبى.





وأوضح حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد باستاد الإسكندرية عقب المباراة أن فريقة مستواه ثابت خلال المباريات الأخيرة بصرف النظر عن الهزيمتين أمام أسوان وأنبى .





وأردف المدير الفنى للإتحاد السكندرى أن الفريق يصادفه حالة من عدم التوفيق فى بعض المباريات رغم تفوقه أدت إلى ضياع بعض النقاط.





وأعرب العميد عن أمله فى مواصلة الانتصارات وتحقيق مركز متقدم فى جدول المسابقة.



