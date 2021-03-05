كشرى: طرد مامادو وراء الهزيمة من الاتحاد السكندرى

قال أحمد كشرى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى أن فريقه أدى مباراة جيدة خارج ملعبه أمام الاتحاد السكندرى رغم أنها الأولى للفريق تحت قيادته .





وأضاف كشرى خلال المؤتمر الصحفى الذى باستاد الإسكندرية أن طرد مامادو نياس لاعب الإنتاج الحربى فى الربع ساعة الأولى من المباراة وضع ضغطاً جديدا على الفريق الذى خاض 75 دقيقه كاملة بعشر لاعبين .

وطالب كشرى المحللين والخبراء ابداء رأيهم فى اللعبة التى حصل خلالها مامادو على الإنذار الأول.

وأضاف المدير الفنى للإنتاج أنة نجح إلى حد كبير فى إيقاف مفاتيح لعب الاتحاد السكندرى صاحب الشعبية الطاغية خاصه وأن الهدف الأول جاء من ضربة ثابتة.