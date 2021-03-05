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بورصة النيل تحقق تداولات بـ 30.6 مليون جنيه علي مدارأسبوع

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:17 م
بورصة النيل
بورصة النيل
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، وتكبدت خسائر بالمليارات حيث وصلت الي 19.6 مليار جنيه.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل حوالي 30.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 41.1 مليون ورقة منفذة على 2279 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 42.62% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.38%.

ومن ناحية أخري،  تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية  إلى 17.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.346 مليار ورقة منفذة على 239 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 18.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

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