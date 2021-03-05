بورصة النيل تحقق تداولات بـ 30.6 مليون جنيه علي مدارأسبوع









أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، وتكبدت خسائر بالمليارات حيث وصلت الي 19.6 مليار جنيه.





وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، أن قيمة التداول ببورصة النيل قد سجل حوالي 30.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 41.1 مليون ورقة منفذة على 2279 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 42.62% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.38%.



