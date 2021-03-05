بعد رده 14 مليون جنيه لشركة بلجيكية.. شاب مصري: "بضحك بقالي يومين على خفة دم المصريين" (فيديو)

كشف أحمد جاد الرب، شاب من الأفصر، تفاصيل تحويل شركة بلجيكية 14 مليون جنيه لحسابه البنكي بالخطأ، مشيرا غلى أنه يعمل مع هذه الشركة مترجم "اونلاين".



وأشار "جاد الرب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشركة تواصلت معه وأخبرته أنه تم تحويل المبلغ له بالخطأ وطالبوا برد المبلغ، معقبا: "أنا طمنتهم وقولتلهم كمسلم دينا بيقول نرد الأمانات.. وهذا المبلغ أمانة".



وقال إنه قيمة حسابه البنكي قبل إرسال المبلغ كان 3 يورو، معلقا: "الغنى غنى النفس، وبقالي يومين بضحك على خفة دم المصريين وتعاملهم مع الموقف"، منوها بأن الشركة عندما تأكدت أنه سيرد لهم المبلغ وجهوا له التحية، وطالبوه بخصم العمل الذي قام به من المبلغ.

