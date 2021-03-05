Advertisements

بعد رده 14 مليون جنيه لشركة بلجيكية.. شاب مصري: "بضحك بقالي يومين على خفة دم المصريين" (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:25 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف أحمد جاد الرب، شاب من الأفصر، تفاصيل تحويل شركة بلجيكية 14 مليون جنيه لحسابه البنكي بالخطأ، مشيرا غلى أنه يعمل مع هذه الشركة مترجم "اونلاين".

وأشار "جاد الرب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشركة تواصلت معه وأخبرته أنه تم تحويل المبلغ له بالخطأ وطالبوا برد المبلغ، معقبا: "أنا طمنتهم وقولتلهم كمسلم دينا بيقول نرد الأمانات.. وهذا المبلغ أمانة".

وقال إنه قيمة حسابه البنكي قبل إرسال المبلغ كان 3 يورو، معلقا: "الغنى غنى النفس، وبقالي يومين بضحك على خفة دم المصريين وتعاملهم مع الموقف"، منوها بأن الشركة عندما تأكدت أنه سيرد لهم المبلغ وجهوا له التحية، وطالبوه بخصم العمل الذي قام به من المبلغ.

أخبار تهمك

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يومين

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ يوم

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

الكشف عن آخر تطورات حالة نيمار الصحية

منذ 42 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ 39 دقيقة

بارتوميو يبطل إجراء انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات