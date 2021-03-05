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تفاصيل ضبط أدوية مخدرة في حملة صحية بالدقهلية

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بتشديد الرقابة على سوق الدواء، بناء على تعليمات الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كافة وردع المخالفين.

حيث تشكلت لجنه من التفتيش الصيدلي بالادارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالدقهلية، وتم المرور على احدي الصيدليات بمنطقة القباب الكبرى بدكرنس.

واسفر التفتيش عن وجود ادوية جدول اول نالوفين ب ١٠ امبولات بدون فواتير.. وغير مقيدة بالدفاتر مخالفا للقرار الوزاري ١٧٢ لسنة ٢٠١١.

وجود سبعة اصناف من ادوية جدول اول سموم بعدد ١١٣٥ قرص وكبسولة من منتجات مادة البريجابلين المخالفة للقرار الوزاري ٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ وهي ادوية مضافة للفقرة ( د) من الجدول رقم (٣) الملحق بقانون مكافحة المخدرات.


كما كشفت الحملة عن وجود (١٣) صنف ادوية جدول تاني بدون فواتير وبدون اضافة للفواتير.

وقد تم التحفظ علي جميع المضبوطات بمعرفة رجال مكافحة المخدرات وتحرير المخاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

كما شدد مكي على جميع الإدارات بتكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الطبية ومنافذ تداول الأدوية ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

تفاصيل ضبط أدوية مخدرة في حملة صحية بالدقهلية
تفاصيل ضبط أدوية مخدرة في حملة صحية بالدقهلية
تفاصيل ضبط أدوية مخدرة في حملة صحية بالدقهلية
تفاصيل ضبط أدوية مخدرة في حملة صحية بالدقهلية

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