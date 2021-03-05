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انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. هل نشتري الذهب الآن؟

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:37 م
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
أحمد الشيخ
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سجلت اسعار الذهب انخفاض جديد اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 في مصر بمقدار جنيه واحد، ليتابع المعدن الاصفر سلسلة الانخفاضات المتتالية منذ بداية العام الجاري 2021 والتى تعاظمت بشكل متلاحق خلال الاسبوع الماضي ليفقد الذهب حوالي 60 جنيه من قمته خلال اسبوع.

ياتي هذا بسبب الانخفاض المتتالى لأسعار الذهب عالمياً والتى انخفضت أكثر من 150 دولار منذ بداية العام الجاري ليصل سعر الأونصة أمس الخميس إلى 1690 دولار وهو اقل سعر للذهب منذ اغسطس 2020.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 642.9 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 750 جنيهًا

سجل سعر الجرام عيار 24 يبلغ 857 جنيهًا

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيه.

هل نشتري الذهب الآن؟

قال محمد عبد الوهاب المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، إن اى سعر تحت 1800 دولار هو نقطة شراء مناسبة للذهب، مؤكداً ان الذهب في مرحلة تجميع حالياً ينطلق بعدها نحو قفزات سعرية كبيرة.

وتوقع عبد الوهاب، أن يصل يعر اوقية الذهب إلى أكثر من 2600 دولار عقب أزمة كورونا موضحاً ان العالم سيشهد موجة تضخمية كبيرة شبيهة بما حدث اثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008 ستؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبالتالي ارتفاع أسعار الذهب موضحاً ان الذهب حقق ما يقرب من 180% زيادة خلال الفترة من 2008 وحتى 2011 ، مؤكداً ان البنوك المركزية حول العالم اتبعت نفس السياسات النقدية التى تم اتباعها اثناء الأزمة المالية العالمية وهو ما أدى الى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وهو نفس السيناريو المتوقع عقب ازمة كورونا وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب العالمي:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى لها في 9 أشهر تقريبا، وتتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء الهبوط بأسعار الذهب مترافقا مع ارتفاع سعر الدولار الأميركي وعوائد السندات بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، جيروم باول التي قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام.


ففي المعاملات الفورية، تراجع الذهب 0.3 بالمئة، ليصل إلى 1692.13 دولار للأوقية، بحلول الساعة الخامسة والربع صباحا بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع لأدنى مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار ومنذ بداية الأسبوع، تراجع الذهب 2.3 بالمئة.


وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1690.40 دولار، وفقا لرويترز.

وكرر بأول، أمس الخميس، تعهده بإبقاء الائتمان ميسرا وقال إنه على الرغم من أن الزيادة في العوائد كانت "ملحوظة" إلا أنه لا يعتقد أن المركزي الأميركي سيتعين عليه التدخل لخفضها.

 وقال كبير محللي السوق لدى أواندا، جيفري حالي: "من الواضح أن باول لم يمل إلى التيسير النقدي بشكل كاف بالنسبة للأسواق أمس، وبطريقة ما، فإنه أعطى الضوء الأخضر لارتفاع أكبر للعوائد الأمريكية بقوله إنه مرتاح لذلك".

 وتابع "جميع المؤشرات تشير إلى استمرار فورة السندات"، مضيفا أنه يبدو من المحتم أن ينزل الذهب عن المستويات الحالية وأن يسجل خسائر أكبر إلى نطاق 1600 دولار.

وتماسكت العوائد الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 1.5 بالمئة، بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في 3 أشهر.


ويزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.17 دولار للأوقية، وانخفضت 5 بالمئة في الأسبوع، في أسوأ أداء منذ أواخر نوفمبر.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2334 دولارا وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1119.53 دولار.

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