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تعرف على آخر تفاصيل مفاوضات الزمالك مع مدافع بيراميدز
الجمعة 05/مارس/2021 - 08:28 م
الفجر الرياضي
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دخل عبدالله بكرى، مدافع فريق بيراميدز، في مفاوضات جادة مع إدارة نادى الزمالك فى الساعات الماضية، لتوضيح شروطه للعب فى صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.
ورفض بكرى حتى تجديد عقده مع الفريق، بسبب خلافاته مع الجهاز الفنى بسبب عدم مشاركته بشكل أساسى فى الفترة الماضية.
وأشارت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب طلب من نادى الزمالك الحصول على 13 مليون جنيه فى الموسم، للموافقة على ارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد، خصوصًا أنه سينتقل بطريقة الانتقال الحر.
وستشهد الأيام القليلة المقبلة حسم مجلس إدارة الزمالك موقفه من ضم عبدالله بكرى خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن البرتغالى جايمى باتشكيو طلب تدعيم الخط الخلفى فى الفترة الماضية
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