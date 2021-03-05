تطور جديد بشأن بقاء ميسي في برشلونة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه هناك تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده مع البرسا في نهاية الموسم الحالي في30 يونيو المقبل.





وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن خوان لابورتا المرشح الأبرز لتولي رئاسة برشلونة قدم وعداً لميسي بالقتال على التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.





وأكد البرنامج الإسباني أن ليونيل ميسي لا يزال لم يتخذ أي قراراً بشأن مستقبله ولكن يبدو أن النجم الأرجنتيني في طريقه للإستمرار في النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.





وقال لابورتا في تصريحات أبرزها البرنامج الإسباني:"أستطيع التعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات، نحن برشلونة والكل يعي ماذا يعني هذا الفريق في عالم كرة القدم".



