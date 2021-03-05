عاجل.. تفاصيل حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف



لقي ٢٠ شخص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، في حادث سير بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، وجاري نقل المصابين وجثث المتوفين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويفـ، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، وأفاد المبلغ أن سبب الحادث يرجع لإنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بعد بوابة الكريمات بحوالي 5 كيلو متر، بالطريق الصحراوي الشرقي، إتجاه بني سويف، ووجود مصابين ومتوفين بموقع الحادث.



7 سيارات إسعاف



ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أِرف يعقوب، مدير الفرع بـ7 سيارات إسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجثامين المتوفين إلى مستشفيي بني سويف.



٢٠ متوفي و5 مصابين



وأفاد مصدر خاص، بإن الأعداد الأولية لضحايا الحادث تشير إلى وفاة ٢٠ شخصًا، وتم تم نقل جثتين 5 مصابين، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، بينما تم نقل 16 جثة إلى مستشفى الصف المركزي، التابعة لمديرية الصحة بالجيزة.



وجارٍ تحديد هوية وبيانات المصابين والمتوفين، وإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

