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أنغام فى اجمد 7الساعه 7 فى حلقه خاصه مع جيهان عبدالله

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل المطربة أنغام ضيفة برنامج "أجمد 7 الساعة 7" للإعلامية جيهان عبد الله يوم الأحد الموافق 7 مارس من الساعة ال7 مساء حتى ال9.

ومن المقرر أن تحفل الحلقة بعدد من المفاجآت حيث ستطرح النجمة أنغام أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق" وذلك من خلال البرنامج.

وقالت جيهان عبد الله في تصريحات لها أنه تم تفعيل هاشتاج "اسأل أنغام" عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ستجيب أنغام على أسئلة الجمهور من خلال البرنامج.

وستتحدث أنغام عن آخر أعمالها وهو ألبومها الجديد الذي ينتظره جمهورها من شتى أنحاء الوطن العربي وعن ألبومها الخليجي "مزح" .

يذكر أن أغنية " هو نفس الشوق" كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفة العسال وتوزيع محمد العشي.

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