البورصة في أسبوع .. تراجع رأس المال السوقي بنسبة 2.7%

فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الجاري حوالي 19.4 مليار جنيه ليغلق تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 689.9 مليار جنيه ، حيث هبط بنسبة كبيرة وصلت الي 2.7%





رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية





وعن باقي رؤس الأموال لمؤشرات البورصة المصرية ، فقد هبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.