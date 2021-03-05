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البورصة في أسبوع .. تراجع رأس المال السوقي بنسبة 2.7%

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:42 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية،  خلال الأسبوع الجاري حوالي 19.4 مليار جنيه  ليغلق  تعاملاته الأسبوعية عند مستوى 689.9 مليار جنيه ، حيث هبط بنسبة كبيرة وصلت الي  2.7%

رأس المال السوقي لمؤشرات البورصة المصرية 

وعن باقي رؤس الأموال لمؤشرات البورصة المصرية ، فقد هبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسي من 396.6 مليار جنيه إلى 385.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 123.6 مليار جنيه إلى 117.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.3%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 520.2 مليار جنيه إلى 503 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.3%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%.

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