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عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقى 20 شخصًا مصرعهم، فيما أصيبت 3 آخرين، إثر وقوع حادث مروع بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين والمتوفيين إلى المستشفيات بمحافظتي الجيزة وبني سويف.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.


على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن تصادم سيارة نقل تريلا بأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، وجار نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى أقرب مستشفيات.

 وسنوافيكم بباقي التفاصيل.
عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات
عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات
عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات
عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات
عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات
عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

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