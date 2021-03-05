Advertisements

موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
بات النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من قيادة هجوم فريقه في مباراة الغد أمام ضيفه فيتا كلوب والمقرر لها في التاسعة من مساء غد السبت.

ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بأجي في مركز رأس الحربة في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام فيتا كلوب بعد تراجع مستوى الثنائي والتر بواليا ومحمد شريف.

وكان أجاي قد سجل هدفين في مباراة الأهلي الماضية وقاده للفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يومين

تطور جديد بشأن بقاء ميسي في برشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ ساعة و 12 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رده 14 مليون جنيه لشركة بلجيكية.. شاب مصري: "بضحك بقالي يومين على خفة دم المصريين" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

بارتوميو يبطل إجراء انتخابات برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام طلائع الجيش

رضا عبد العال يتحسر على استبعاد ثنائي الأهلي

عاجل.. بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات