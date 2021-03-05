موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي ضد فيتا كلوب

بات النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من قيادة هجوم فريقه في مباراة الغد أمام ضيفه فيتا كلوب والمقرر لها في التاسعة من مساء غد السبت.





ويستضيف الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي غدا السبت على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بأجي في مركز رأس الحربة في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام فيتا كلوب بعد تراجع مستوى الثنائي والتر بواليا ومحمد شريف.





وكان أجاي قد سجل هدفين في مباراة الأهلي الماضية وقاده للفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



