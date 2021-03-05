نجم يوفنتوس السابق يحدث أزمة في الدوري الأمريكي

أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم اليوم الجمعة، فتح تحقيق رسمي في انتقال لاعب الوسط الفرنسي بليز ماتودي الفائز بكأس العالم إلى إنتر ميامي في أغسطس (آب) الماضي.

وتعاقد النادي، الذي يملكه ديفيد بيكام برفقة شركاء، مع ماتودي في صفقة انتقال مجاني بعد ترك يوفنتوس بطل إيطاليا.

وقالت رابطة الدوري الأمريكي في بيان إنها ستحقق في الصفقة لترى إن كانت تلتزم بميزانية الرواتب وقواعد المسابقة.

وأضافت: "لن تصدر الرابطة المزيد من التعليقات حتى اكتمال التحقيق".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن إنتر ميامي قوله في بيان منفصل إنه سيتعاون بشكل كامل في عملية المراجعة.

وتوج ماتودي (33 عاماً) بثلاثة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس منذ انضمامه في 2017 وخاض أكثر من 150 مباراة مع سانت إيتيين بين 2007 و2011 كما خاض أكثر من 200 مباراة مع باريس سان جيرمان وفاز معه بأربعة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.