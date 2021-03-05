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الباز يكشف تفاصيل أزمة ترعة سقارة وإلقاء القمامة فيها بعد تبطينها

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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استنكر الإعلامي محمد الباز، إلقاء المواطنين القمامة في ترعة سقارة البحرية بعد تبطينها، مشيرا إلى أن الدولة ستنفق 18 مليار جنيه في مشروع تبطين الترع على مستوى الجمهورية، والمواطن مطالب بالحفاظ على إنجازات الدولة.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إنه في 2016 قامت جريدة الوفد بنشر تقرير للمواطنين حول وجود القمامة في ترعة سقارة البحرية، واشتكى المواطنين من القمامة، وتأثيرها على صحة أبنائهم.

وتابع: "مش معقول الدولة بعد ما قامت بتبطين الترعة، أن يقوم المواطنين بإلقاء القمامة مرة أخرى في الترعة، رغم أنهم قبل سنوات اشتكوا من القمامة".

وعرض "الباز"، مجموعة من الصور لترعة سقارة في 2016 و2021، والقمامة موجودة في الترعة قبل وبعد تبطين الترعة، قائلا: "دة مشهد ميرضيش حد".

وواصل: "لابد من تحقيق شفاف واضح ومحايد، ونضع صناديق قمامة على الترعة حتى يستخدمها المواطنين بدلا من تشويه الترعة بعد تبطينها".

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