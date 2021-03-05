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مدرب فيتا كلوب: الأهلي أكبر فريق في إفريقيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
هشام البلك
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أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي أنه سعيد للغاية بوجوده في مصر وأن يقابل أكبر فريق في إفريقيا مشيراً إلى ان ذلك يشعره بالسرور. 

وقال إيبينجي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين غداً في دوري أبطال إفريقيا: "كانت فرصة سعيدة للغاية أن اقابل بيتسو موسيماني وأن اتواجد في القاهرة.. المباراة ستكون صعبة للغاية ولكننا نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.. موسيماني مدرب كبير وأخ لي وأعلم أنه يفكر مثلي في تحقيق الفوز". 

أضاف قائلا: " أمام سيمبا لم نؤدي بشكل جيد.. جاءتهم فرصة واحدة فقط واستطاعوا أن يسجلوا منها هدف الفوز". 

وعن الحضور للقاهرة مبكراً قال إيبينجي: "كان يجب أن نحضر إلى القاهرة في وقت مبكر لكي نتكيف على الأجواء وقال مازحاً لا أعلم لماذا تفضلون اللعب في التاسعة مساء رغم أن الثالثة عصراً توقيت مثالي". 

أردف قائلاً: "الأهلي ليس لاعباً واحداً ولكنه فريق كامل.. الأهلي في كلمة واحدة هو أكبر فريق في إفريقيا وليس لاعب واحد".

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