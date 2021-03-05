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عضو لجنة الفيروسات يكشف طرح دواء لعلاج كورونا في الصيدليات

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، تفاصيل طرح دواء "أفيبيرافير" المضاد للفيروسات بالصيدليات وهو دواء معادل للعقار الياباني "افيجان"، وموجود في بروتكولات علاج فيروس كورونا.

وأشار "حاتم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هذا الدواء يجب ألا يصرف إلا بروشتة، ونتائجه تكون فعالة عند استخدامه في الفترة الأولى من الإصابة، وقبل أن يصاب المريض بالتهاب رئوي.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هناك شركتين مصريتين ينتجان الدواء المعادل لعقار "أفيجان" الياباني، موضحا أن " أفيبيرافير " عبارة عن أقراص..

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