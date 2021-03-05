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حقيقة فرض رسوم 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية (فيديو)
الجمعة 05/مارس/2021 - 09:14 م
داليا الحسين
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أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين بمشروع قانون الموارد المائية الجديد، مشيرا إلى أنه من أهم مبادئ القائمة لوزارة الري الرفض التام لتسعير المياه.
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن البعض تداول خبر فرض 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية الموجود في مشروع قانون الموارد المائية الجديد وطبقه على كل المزارعين، وهذا غير صحيح.
وأوضح، أن رسوم الـ 5000 جنيه ستكون لترخيص الماكينات الضخمة التي تستخدم في ري المزارع التي يزيد مساحتها عن 100 فدان، وستدفع كل 5 سنوات، بما يقدر ألف جنيه فقط للسنة، موضحًا أن الغالبية الساحقة من المزارعين لن يدفعوا رسوم، لأنه الماكينات التي يستخدموها هي ماكينات صغيرة.
وعن أزمة القمامة في ترعة الحوامدية البحرية، قال: "للاسف نبذل مجهودات ضخمة في تطهير الترع، لكن الصور المُتداولة لترعة الحوامدية بعد تأهيلها مؤلمة، وعلى المواطنين الحفاظ على الترع بعد تبطينها للوصول إلى مظهر حضاري والاستفادة منها".
وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن البعض تداول خبر فرض 5000 جنيه على ماكينات المياه الزراعية الموجود في مشروع قانون الموارد المائية الجديد وطبقه على كل المزارعين، وهذا غير صحيح.
وأوضح، أن رسوم الـ 5000 جنيه ستكون لترخيص الماكينات الضخمة التي تستخدم في ري المزارع التي يزيد مساحتها عن 100 فدان، وستدفع كل 5 سنوات، بما يقدر ألف جنيه فقط للسنة، موضحًا أن الغالبية الساحقة من المزارعين لن يدفعوا رسوم، لأنه الماكينات التي يستخدموها هي ماكينات صغيرة.
وعن أزمة القمامة في ترعة الحوامدية البحرية، قال: "للاسف نبذل مجهودات ضخمة في تطهير الترع، لكن الصور المُتداولة لترعة الحوامدية بعد تأهيلها مؤلمة، وعلى المواطنين الحفاظ على الترع بعد تبطينها للوصول إلى مظهر حضاري والاستفادة منها".
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