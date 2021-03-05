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نجم الأهلي: قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيتا كلوب الكونغولي غدًا السبت في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن المباراة في القاهرة، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة على الأهلي، لأنها تأتي بعد الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا للفريق خلال المباراة. 

وقال أيمن أشرف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نحن كلاعبين نتحدث معًا دائمًا وندرك حجم المسئولية جيدًا، ولا نفكر في المباريات التي انتهت، ولكننا نفكر في المستقبل باستمرار، ونسعى للفوز بكل المباريات لكي نسعد جماهير النادي، وهذا ما حدث في مباراة طلائع الجيش بالدوري، حيث لم يكن الأداء جيدًا ولكننا قاتلنا من أجل الفوز بالنقاط الثلاث». 

وأضاف: «دفاع الأهلي يؤدي بشكل جيد للغاية خلال الفترة الأخيرة، وهذا التألق يرجع إلى مجهود بيتسو موسيماني والجهاز الفني، الذي يؤكد لنا دائمًا أن الدفاع يبدأ من الخطوط الأمامية، وهذا يعني أن الفريق كله يؤدي بشكل جيد».

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