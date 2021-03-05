"بعد 20 يوما".. الآثار تقف ساكنة أمام تعدي سيدة على جامع أثري مملوكي

كشفت مصادر في وزارة السياحة والآثار أن الوضع في مسجد شرف الدين وأخيه بشارع الأزهر كما هو ولم يحرك أحد ساكنًا في أزمة التعدي عليه.



وكانت بوابة الفجر قد نشرت عن تعدي إحدى السيدات التي تزعم قرابتها القاضى شرف الدين موسى كاتب السر في أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون، بتاريخ 14 فبراير المنقضي



حيث قامت بعمل سور حديدي حول مسجده المسجل أثر بشارع الأزهر تحت رقم ١٧٦.



وكشف أحد المصادر بوزارة السياحة والآثار أن تلك السيدة دأبت على التدخل الدائم لدى هيئة الأوقاف وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.



وقالت المصادر أن الوزارة والقطاع ومنطقة آثار الجمالية التابع لها المسجد لم تحرك ساكنًت أمام هذا التعدي القائم حتي الآن.



والسور الحديدي الذي تم تركيبه وأغلق المسجد بشكل سيئ لم تتم إزالته حتي الآن، وفقط كان عليه دهان باللون الأصفر، وحاليا تم تغييره إلى اللون الأسود، وتركيبه يخالف قانون حماية الآثار ١١٧ لسنة ٨٣ وتعديلاته واليونسكو.



وقد وجد الباعة الجائلون في السور الحديدي المتعدي علي المسجد الأثري فرصة ذهبية لتعليق بضائعهم وعرضها عليه،وهو ما حجب الرؤية تماما ولم يعد يظهر المسجد الا عندما يغادر الباعة وبضائعهم.



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