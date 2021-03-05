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بورصة قطر تتراجع للأسبوع الثالث على التوالى.. وتخسر 8.3 مليار ريال فى 5 جلسات

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالى، بنسبة 1.15% خاسرًا 116.48 نقطة ليغلق عند مستوى 10004.19 نقطة، وخسر رأس المال السوقى 8.3 مليار ريال ليغلق عند مستوى 579.634 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 1.17 مليار سهم بقيمة 2.38 مليار ريال عبر تنفيذ 61.01 ألف صفقة، وهبط 17 سهمًا فيما ارتفع 30 سهمًا، واستقر سهم واحد.
 
وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.87%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.14%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.29%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.61%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.1%.
 
وأعلنت بورصة قطر، تعطلها رسمياً يوم الأحد الموافق 7 مارس، على أن يستأنف الدوام الرسمي يـوم الإثنين الموافق 8 مارس، وذلك بناءً على تعميم هـيئة قطـر للأسـواق المـالـية رقـم م.ر.ت-28-2021 وتعـميم مـصـرف قـطـر المـركـزي رقــم (إ ر 3) لسنة 2021 والخاص بعطلة يوم البنوك العاملة بدولة قطر. 

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