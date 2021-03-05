أعلن بايرن ميونخ غياب مدافعه بنيامين بافارد عن الفريق في مباراته المهمة أمام بروسيا دورتموند المقرر إقامتها غداً السبت، في الجولة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".



وقال مدرب الفريق هانسي فليك في مؤتمر صحافي عقد اليوم الجمعة: "يمكنني التأكيد أنه لن يكون متواجداً مع الفريق، الأمر يحتاج خطة لزيادة الحمل التدريبي تدريجياً بعد مرض مثل هذا، تكمن في تجهيزه بشكل كامل للأسبوع المقبل".



وثبتت إصابة بافارد بفيروس كورونا قبل أسبوعين ولم يلعب في أي مباراة منذ ذلك الوقت.



وأصبحت مباريات بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند من أهم المباريات في الموسم حيث كان الفريقان يتنافسان دائماً على لقب الدوري.



ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين أمام لايبزغ، بينما يحتل دورتموند المركز الخامس برصيد 39 نقطة ويعملون بقوة من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.



وقال فليك: "دائماً ما تكون المباريات أمام دورتموند مميزة، الماضي أظهر هذا لنا، هذه المباريات دائماً ما تكون على مستوى عال، دورتموند يمتلك فريقاً رائعاً".



وتسبب تراجع نتائج بايرن الأخيرة في الدوري، التعادل أمام أرمينيا بيلفيلد والخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، في تقليص لايبزغ للفارق الذي كان يبعده عن بايرن ميونخ إلى نقطتين.



ويمكن لفريق لايبزغ أن يعتلي صدارة الترتيب في حال فوزه على فرايبورغ وخسارة بايرن، ولكن فليك متفائل من عدم حدوث هذا.



وقال فليك: "لدينا خطة للمباراة وسنحاول تحطيم دفاع دورتموند المتماسك، لدينا إمكانات مذهلة في الهجوم، نفس الحال في دورتموند، من المهم أيضاً أن نكون أقوياء في الدفاع".



وبما أن بايرن سيكمل عاماً كاملاً من اللعب دون جمهور بسبب وباء فيروس كورونا، قال فليك: "نأمل أن تعود الجماهير في وقت ما، ولكنني أعتقد أن هذا مازال بعيداً".



وأضاف: "لا يمكنك الاعتياد على حقيقة أن الجماهير لا تتواجد في الملاعب".