نجم فيتا كلوب: نسعى للفوز على الأهلي.. وأعرف أيمن أشرف وياسر إبراهيم جيداً





أكد عثمان واتارا لاعب وسط فيتا كلوب الكونغولي أنه سعيد بالعودة لمصر من جديد بعدما لعب في صفوف سموحة خلال موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦، كما أنه سعيد للغاية باللعب أمام الأهلي.





تابع قائلاً: "لعبت أمام الاهلي من قبل وأعلم أنه فريق كبير ونحن هنا لتحقيق نتيجة طيبة.. أنا لا أعرف كل لاعبي الأهلي ولكن أعرف أيمن أشرف وياسر إبراهيم لأنهما لعبا معي في سموحة".





وتعليقاً على إقامة المباراة بدون حضور جماهيري قال واتارا: "كرة القدم يجل أن تلعب بجماهير وهذا لن يكون متوفراً حالياً ولكننا هنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.. لاعبي للأهلي كلهم على قدر واحد من الخطورة وأعلم أنهم يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية".



