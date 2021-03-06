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532 حالة خلال شهر.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

السبت 06/مارس/2021 - 08:02 ص
مصطفى مدبولي وهالة زايد
مصطفى مدبولي وهالة زايد
محمد عوده
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جهود مضنية، تبذلها لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، من أجل التعامل مع الحالات المرضية، التى يتم رصدها، فى الصحف، والمواقع الإخبارية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتى تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دائما ما يوجه بضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى، تطبيقا لاستراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، في مختلف المجالات، ورعايته على جميع المستويات، وهو ما تتخذه الحكومة بمحمل الجد، وتضعه على رأس أولوياتها، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع الصحى، الذى عانى من الإهمال على مدى سنوات طويلة، وهو ما كان دافعا لدى الرئيس السيسى لأن يوليه اهتماما بالغا من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وخصوصا المواطن البسيط الذى لا يجد ملجأ إلا فى المستشفيات الحكومية، نظرا لارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.

وتستمر الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، فى تنفيذ تكليفات الرئيس بتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير القطاع الصحى، الذى ظل يعانى الإهمال على مدى عقود، حتى تولى الرئيس السيسى المسئولية، وعهد إلى المستشفيات بالتطوير، وإلى إطلاق مبادرات صحية مجانية، وفى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرات دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرات الكشف عن الأمراض غير السارية، وغيرها من المبادرات التى تستهدف رعاية المصريين من الناحية الطبية والعلاجية بشكل مجانى.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف، يوضح جهود لجنة الاستغاثات الطبية، خلال شهر فبراير المنقضى، والتى تمثلت فى رصد 532 حالة، والاستجابة لها، والتعامل معها بشكل سريع.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر فبراير.

- أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 57 قرار علاج على نفقة الدولة.

- تم إجراء 264 عملية جراحية.

- تم إصدار 8 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.

- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالى 70 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والمواقع الإخبارية المختلفة.

- توفير الإجراءات الطبية لـ6 حالات من مرضى الأورام، وعمليات الجامانايف.

- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ23 حالة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

- رصد 14 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعى، والتعامل معها بالطرق القانونية.

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