رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية يوضح أسباب انخفاض الأسعار (فيديو)

قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن عيار 21 وصل إلى 750 جنيه.



وأضاف "جيد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك تراجع في أسعار الذهب بنسبة 10%، موضحًا أن انخفاض الذهب يرجع إلى الحركة الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم وخاصة في أمريكا، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار البترول.



وأكد أن انخفاض أسعار الذهب فرصة كبيرة للشراء، وأن هناك حركة شراء قوية بالأسواق بالفعل، متابعًا: "نتوقع أن يسترد الذهب عافيته ويرتفع مرة أخرى، ومحدش يقدر يجزم بحاجة، ولكن الذهب وصل لأسعار منخفضة ومش ممكن ينزل أكثر من كده"، متابعًا: "الفرصة قوية للشراء حاليًا.. اغتنموا الفرصة".

