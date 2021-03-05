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على هامش المؤتمر.. لقاء ودي بين موسيماني ومدرب فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هشام البلك
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حرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على مصافحة الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني لفيتا كلوب الكونغولي أثناء تواجدهما في المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقين المقرر لها غداً في دوري أبطال إفريقيا. 

دار حوار قصير بين موسيماني وإيبينجي تبادلا خلاله الابتسامات حيث تجمعهما علاقة صداقة كما أكد المدرب الكونغولي. 

الأهلي يواجه فيتا كلوب غداً السبت في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور ال ١٦ للبطولة الإفريقية، ويدخل الفريقان المباراة وهما يحتلان المركز الثاني والثالث في المجموعة خلف سيمبا التنزاني المتصدر، ويمتلك كل منهما ٣ نقاط، ولكن فارق الأهداف للفريق الكونغولي.

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