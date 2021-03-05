فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

أوجد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك المصري، جدلًا واسعًا بعدما نشر صورة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" له مع نجله الذي يرتدي قميص الترجي التونسي.





وفجرت صورة ساسي مع نجله الانقسام بين جماهير الزمالك، التي اعتبر بعضها الأمر بادرة طيبة من فرجاني تجاه فريقه الأسبق، فيما اعتبر البعض الآخر الصورة مستفزة لمشاعر جماهير الزمالك بارتداء فرجاني ساسي لقميص منافسها قبل لقاء الفريقين









يذكر أن ساسي قد لعب بقميص الترجي بداية من 2016 وحتى رحيله في يناير 2018 إلى النصر السعودي، قبل انتقاله للزمالك، وينتهي عقد فرجاني صاحب الـ28 عاما مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.

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ويحل الزمالك ضيفُا على الترجي، مساء غدا السبت، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، لحساب الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدوري الأبطال.



