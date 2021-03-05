كيف يتم تطعيم المرضى وكبار السن بلقاح كورونا؟

جهود مكثفة، كانت ولا زالت تبذلها الدولة المصرية، لمواجهة جائحة كورونا، التى بدأت العام الماضى فى الصين، ثم سرعان ما انتشرت فى بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.



فبفضل الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة منذ اليوم الأول للجائحة، ومنذ ظهور الحالة الأولى من مصابى كورونا، نجحت مصر فى التصدى للموجتين الأولى والثانية، وقد ساهمت قرارات الحكومة فى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات.



واستمرارا لسلسلة الإنجازات والنجاحات التى حققتها مصر فيما يتعلق بالتصدى للجائحة، استطاعت مصر الحصول على جرعات من لقاح كورونا، وبدأت حملة تطعيم الأطقم الطبية، باعتبارهم الصف الأول فى الحرب التى تشنها الدولة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ثم بدأت حملة أخرى، الخميس، لتطعيم المرضى وكبار السن باللقاح.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" خطوات الحصول على لقاح كورونا، بالتزامن مع بدء حملة لتطعيم المرضى وكبار السن.



يحصل المواطنون المستحقون للقاح على جرعتين اثنتين من لقاح كورونا من خلال اتباع خطوات وإجراءات عدة تتمثل فيما يلى:



- يتم التسجيل على الموقع الإلكترونى (www.egcovac.mohp.gov.eg).



- أثناء التسجيل يتم تقسيم الفئات المستحقة على الموقع، إلى 3 مجموعات، بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها.



- تشمل المجموعات العاملين فى القطاع الطبى، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.



- بعد ذلك يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع، ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها، لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.



- فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومى، كما يتم مراجعة أى تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوى الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة.



- ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتى دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعى.



- بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهى المرحلة الثانية فى خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على جميع استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبى المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كل المستندات، فى حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة فى وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعنى بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.



- المرحلة الثالثة والأخيرة فى خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل فى غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية.



- هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات فى حالة ظهور أى أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.



- تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.



- المواطنون الذين يحصلون على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا (3 أشهر) من تلقيهم الجرعة الأولى.