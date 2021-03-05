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وزير خارجية إيطاليا يدعو برلمان ليبيا لمنح الثقة لحكومة الدبيبة

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
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قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم، إن ليبيا دخلت في المرحلة الحاسمة على طريقها نحو الإستقرار من خلال انتقال مؤسساتي مهم، معتبرا ذلك نتيجة بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة من أجل تحقيقها، بتيسير حاسم ولا غنى عنه من جانب الأمم المتحدة.

وأكد دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في روما، نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، أن العنصر المركزي في محادثاته مع لودريان كان الملف الليبي، مردفا "الذي دعونا الى لقاء مثمر بين المخابرات الإيطالية والفرنسية حول الملف".


وشدد، على ضرورة انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في الموعد المقرر يوم الاثنين القادم الموافق 8 الربيع مارس الجاري، للتصويت على الثقة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بقيادة رئيس الحكومة الجديد عبدالحميد الدبيبة.

ونوه بأهمية إجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده الليبيون أنفسهم، في 24 ديسمبر 2021م، وبـ"التنفيذ الكامل؛ لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة واطلاق عملية المصالحة الوطنية.

وحث في ختام كلمته على ضرورة تخفيف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي وصفها بـ"الخطيرة" في البلد الشقيق.

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