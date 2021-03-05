النصر يتعثر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

تعادل النصر مع مضيفه الاتفاق 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي).





وتقدم الاتفاق عن طريق وليد أزارو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يسجل عبد الإله العمري هدف التعادل للنصر في الدقيقة 58.





وشهدت المباراة تعرض علي عبد الله الهزازي لاعب الاتفاق للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27.





ورفع الاتفاق رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما رفع النصر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن.



