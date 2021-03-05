الفنانة أمينة: "بدايتي مع التمثيل وليس الغناء وشاركت في مسرحية جزيرة القرع"





قالت الفنانة أمينة، إن بدايتها كانت في التمثيل وليس الغناء وكانت على خشبة المسرح.





وكشف خلال لقائه ببرنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها جاءت من الإسكندرية للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتم قبولها.





وأشارت إلى أنها شاركت في التمثيل مع الفنان الراحل محمد نجم عام 1977 ثم شاركت في مسرحية «جزيرة القرع» في عام 1998 مع المخرج رامي إمام.





وتابعت أن صفات برج القوس التي تنتمي إليها هي الطيبة، والحنية، والعطاء، وصراحة زائدة، موضحة أن تلك الصفات أحدثت فارق في عملها .



