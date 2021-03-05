"السلع التموينية" تتعاقد على استيراد 60 ألف طن زيت صويا





في إطار تعزيز أرصدة البلاد الإستراتيجية من الزيت التمويني تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٠ ألف طن زيت صويا خام صب مستورد.



