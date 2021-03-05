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"السلع التموينية" تتعاقد على استيراد 60 ألف طن زيت صويا

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:39 م
زيت الصويا
زيت الصويا
أحمد الشيخ
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في إطار تعزيز أرصدة البلاد الإستراتيجية من الزيت التمويني تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٦٠ ألف طن زيت صويا خام صب مستورد.

 وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على كمية ١٨ ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه المصري بإجمالي تعاقدات وصل إلى ٧٨ ألف طن زيت صويا خام لتعزز الرصيد الإستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية ٥ أشهر.

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