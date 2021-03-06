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الخريطة الكاملة لمراكز التطعيم بلقاح كورونا في مصر

السبت 06/مارس/2021 - 07:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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جهود مضنية، تبذلها الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت قبل عام، حين ظهرت للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، ثم سرعان ما تفشت في بقية دول العالم، وهو ما أدى إلى وقوع ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.

وتتوالى نجاحات وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، التي جاءت نتاجا لجهود الوزارة التي بدأت مع ظهور أولى حالات الإصابة بالفيروس، حتى استطاعت مصر التصدي للجائحة، كما استطاعت توفير عدد من الجرعات الخاصة باللقاح المضاد لكورونا، وبدأت في تطعيم الأطقم الطبية التي تتصدر الصفوف، ثم انطلقت حملة لتطعيم المرضى وكبار السن باللقاح.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" الأماكن والإجراءات التى يتم اتخاذها من أجل تطعيم المرضى وكبار السن بلقاح كورونا:

أماكن التطعيم بلقاح كورونا
خصصت وزارة الصحة والسكان 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

- تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة القاهرة لتلقى اللقاحات، هى: مركز طبى النزهة، ومركز طبى القطامية، ومركز طبى الزهور بحى الأسمرات.

تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة الجيزة، هى: مركز فاكسيرا، ومركز صحة ميت عقبة، والمركز الطبى بشرق اليوم بإدارة أكتوبر، والمركز المتميز بالأخصاص.

- تم تخصيص 3 مراكز بمحافظة الإسكندرية، هى: المركز الإفريقى لصحة المرأة، ومركز صحة أسرة العمراوى، ومركز صحة أسرة المفروزة.

- تم تخصيص مركزين بمحافظة القليوبية، هما: مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر.

- تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بمحافظة البحيرة، هما: المعهد القومى للقلب بدمنهور، ومستشفى دنشال التعليمى.

- تم تخصيص 4 مراكز بمحافظة أسيوط، هى: مسشفى الإيمان العام، ومركز صحة الوليدية، والوحدة الصحية بنى زيد بوق، والوحدة الصحية نزلة باكور.

- تم تخصيص مركزين بمحافظة الوادى الجديد، هما: مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة.

- تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة بنى سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة أسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقى اللقاحات.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد يوم الخميس، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبى فى منطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وممثل منظمة "اليونيسف" فى مصر، وعدد من مسؤولى وزارة الصحة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقى 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذى بدأ أمس الخميس، فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

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مركز القطاميه حمله التطعيم تلقى اللقاح الجرعه الاولى

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