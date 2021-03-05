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3 مواجهات بالجولة الثالثة عشر بالقسم الثالث بمطروح

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مواجهات الجولة الثالثة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث بثلاث مواجهات حيث يلتقي في المباراة الأولي مركز شباب برج العرب صاحب المركز السابع برصيد 6 نقاط مع مركز شباب الحمام صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة.

ويسعي شباب الحمام للفوز للدخول في وسط الجدول ، بينما يسعي شباب برج العرب للفوز للهروب من خطر الهبوط للقسم الرابع.

وعلي ملعب مركز شباب مطروح يواجه الشرطي المطروحي متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط فريق الحرية صاحب المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

ويسعي الحرية للفوز للمنافسة بالقوة علي الصعود لدوري القسم الثاني، بينما يسعي الشرطة للفوز للهروب من قاع الجدول.

وفي ثالث مباريات الغد يواجه هلال الضبعة صاحب المركز الخامس برصيد 17 نقطة فريق مطروح ثامن المجموعة برصيد 5 نقاط.

ويسعي الهلال للفوز للدخول في المنافسة علي الصعود، بينما يسعي مطروح للفوز للهروب من شبح الهبوط للقسم الرابع.

وتختتم مباريات الجولة الأحد بمواجهه قوية حيث يواجه شباب الضبعة الوصيف برصيد 20 نقطة متصدر المجموعة برصيد 23 نقطة.

ويسعي الفريقين للفوز للظفر بالمركز الأول من أجل الصعود للقسم الثاني.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب :
1-مصري السلوم 23 نقطة
2- شباب الضبعة 20 نقطة
3- الزهور 20 نقطة
4- الحرية 19 نقطة
5- الهلال 17 نقطة
5- الحرية 16 نقطة
6- م.شباب الحمام 13 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 5 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

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