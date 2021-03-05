الباز: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي

قال الإعلامي محمد الباز إنه لولا اتفاق المبادئ التي وقعت عليه مصر في ملف سد النهضة، ما تمكنت اليوم من التحرك دوليا في هذه القضية، وتشكيل رباعية دولية تضم كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لرعاية مفاوضات سد النهضة.



وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إثيوبيا تتحدث حاليا عن العودة للمفاوضات وترف تدويل قضية سد النهضة، موضحا انه يجب ان يعلما لجميع أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي.



وتابع الآن يمكن ان يدرك الجميع قيمة الأسلحة التي كانت تشتريها الدولة وكان يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الشراء، موضحا أن هذه الأسلحة في ذاتها قد تكون قوة ردع، تحقق انتصارات للدولة المصرية بلا معارك.