الباز: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي

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الباز: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي
الجمعة 05/مارس/2021 - 09:50 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي محمد الباز إنه لولا اتفاق المبادئ التي وقعت عليه مصر في ملف سد النهضة، ما تمكنت اليوم من التحرك دوليا في هذه القضية، وتشكيل رباعية دولية تضم كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لرعاية مفاوضات سد النهضة.
وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إثيوبيا تتحدث حاليا عن العودة للمفاوضات وترف تدويل قضية سد النهضة، موضحا انه يجب ان يعلما لجميع أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي.
وتابع الآن يمكن ان يدرك الجميع قيمة الأسلحة التي كانت تشتريها الدولة وكان يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الشراء، موضحا أن هذه الأسلحة في ذاتها قد تكون قوة ردع، تحقق انتصارات للدولة المصرية بلا معارك.
وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن إثيوبيا تتحدث حاليا عن العودة للمفاوضات وترف تدويل قضية سد النهضة، موضحا انه يجب ان يعلما لجميع أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطر يهدد أمنها القومي.
وتابع الآن يمكن ان يدرك الجميع قيمة الأسلحة التي كانت تشتريها الدولة وكان يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الشراء، موضحا أن هذه الأسلحة في ذاتها قد تكون قوة ردع، تحقق انتصارات للدولة المصرية بلا معارك.
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