أحد جيران كاظم الساهر يعرضه لموقف محرج عقب اقتراضه أموال منه

تعرض الفنان كاظم الساهر لتنمر من أحد جيرانه في القرية التي كان يعيش بها قبل شهرته.



وجاء ذلك عقب تسليط أحد القنوات تقريرا لها على حياة كاظم الساهر والذي قال أحد جيرانه إن أمه أقرضت كاظم الساهر، مبلغًا من المال ووعدها "الساهر" بأن يرد لها هذا المبلغ فور عودته للقرية، لكنه سافر بلا عودة، وسلك طريق الشهرة، ولم يسدد المبلغ، متمنيا عن أمنياته بسداد هذا المبلغ عن قريب.





يذكر أن كاظم الساهر طرح مؤخرا أغنيته "عراقنا" وهي من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.