Advertisements

أحد جيران كاظم الساهر يعرضه لموقف محرج عقب اقتراضه أموال منه

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تعرض الفنان كاظم الساهر لتنمر من أحد جيرانه في القرية التي كان يعيش بها قبل شهرته.

وجاء ذلك عقب تسليط أحد القنوات تقريرا لها على حياة كاظم الساهر والذي قال أحد جيرانه إن أمه أقرضت كاظم الساهر، مبلغًا من المال ووعدها "الساهر" بأن يرد لها هذا المبلغ فور عودته للقرية، لكنه سافر بلا عودة، وسلك طريق الشهرة، ولم يسدد المبلغ، متمنيا عن أمنياته بسداد هذا المبلغ عن قريب.


يذكر أن كاظم الساهر طرح مؤخرا أغنيته "عراقنا" وهي من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

تطور جديد بشأن بقاء ميسي في برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

فرجاني ساسي يُثير غضب جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. رد فعل كاظم الساهر بعد مباغتة فتاة له واحتضانها إياه على المسرح (فيديو)

شاهد بالفيديو.. كاظم الساهر يحتضن إحدى معجباته على خشبة المسرح

تعرف على ردُّ فعل كاظم الساهر لحظة سقوط مُعجبة أمامه على المسرح (فيديو)

كيف تصرف كاظم الساهر مع فتاة اقتحمت حفل مهرجان "إهدن"؟

كاظم الساهر يهدي شعب بلاده أغنية "عراقنا"

"عراقنا" لكاظم الساهر تسجل مشاهدات مرتفعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات